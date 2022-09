Man steelt stenen van ander om eigen huis te bouwen

De 54-jarige Dennis C. is dinsdagavond aangehouden wegens diefstal van 70 stuks bouwstenen, die hij kort te voren had weggenomen aan de Noordpoolweg in Suriname. De man dacht zijn eigen huis te kunnen bouwen, met andermans stenen.

De verdachte heeft op zijn bromfiets steeds een aantal stenen van het desbetreffende adres weggenomen en naast zijn woning geplaatst. Alerte buurtbewoners, die de bromfietser in de avond steeds op en neer zagen rijden en dit verdacht vonden, schakelden de politie van Latour in.

Na de melding lukte het de sterke arm om de verdachte op zijn woonadres in Paramaribo aan te houden. Er werden in totaal 70 stuks bouwstenen naast de woning van de verdachte aangetroffen en in beslag genomen.

Ook de bromfiets, waarmee hij de gestolen stenen heeft vervoerd, is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. Hangende het onderzoek blijft Dennis in voorarrest.