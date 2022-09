Man die drugs bezorgde voor arrestant op verzoek van advocaat in vrijheid gesteld

De ambtenaar Denilson D., die wegens overtreding van de Wet Verdovende Middelen was aangehouden, is op verzoek van advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld.

Denilson, die in zijn vrije tijd taxi rijdt, was door een klant benaderd om voeding te leveren voor een arrestant te politiepost Houttuin.

Nietsvermoedend bracht de chauffeur de voeding naar het desbetreffende politiebureau. Echter werd bij inspectie in de aangeboden maaltijd 40 gram hasj aangetroffen.

Denilson werd terstond aangehouden. Op aanwijzen van hem werd de verstrekker van de voeding, ene Sergio H. aangehouden.

Desondanks werd Denilson rechtmatig getoetst en kreeg hij een verlenging van 30 dagen.

Nibte ging hiertegen in beroep bij het Hof middels indiening van het verzoekschrift conform artikel 54c Strafvordering. Echter, voordat de zaak in raadkamer behandeld zou worden, stelde het Surinaamse Openbaar Ministerie de verdachte in vrijheid.