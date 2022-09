Koppel in Ford Ranger beschoten door duorijder bromfiets

Aan de Herman Snostraat in Suriname is een koppel dat in een Ford Ranger pick-up reed, woensdag rond 17.30u beschoten door een man op een bromfiets. Op het voertuig zijn zes kogelinslagen waar te nemen.

Uit het onderzoek blijkt dat het koppel in het voertuig ter hoogte van de Venezolaanse ambassade reed. Op een gegeven moment reed een bromfietser samen met een duorijder voorbij. Plotseling begon de duorijder op de auto van het koppel begon te schieten.

De 27-jarige bestuurder van de pick-up K.R., reed met een flinke vaart weg. Hij reed regelrecht naar politiebureau Munder. Niemand raakte gewond.

Het vermoeden bestaat, dat de mannen van plan waren hen te beroven, maar dat dit vanwege de snelle actie van de bestuurder mislukt is. De Surinaamse politie heeft de aangifte opgenomen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.