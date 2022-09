Jongeman die bromfiets wilde kopen beroofd van tas

De 30-jarige Regero is woensdag op klaarlichte dag overvallen en beroofd van zijn tas met daarin 20.000 SRD, een mobiele telefoon en een gaspistool. Dit gebeurde in de ochtend rond 09.00 u aan de Geertruidenbergweg in Suriname.

Het slachtoffer had een afspraak om een bromfiets te kopen. Hij begaf zich te voet naar het adres. Op een gegeven moment liepen twee mannen hem tegemoet,  die onder bedreiging van een vuurwapen hem beroofden van zijn tas waarin de bovengenoemde spullen zaten.

Na de daad zijn de verdachten richting Badoellaweg gerend. De politie van Latour werd hierover gewaarschuwd die ter plaatse ging voor onderzoek.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Het slachtoffer bleef ongedeerd.