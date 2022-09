Hulp voor Surinaamse passagiers gestrand in Miami door gevaarlijke orkaan Ian

In de Amerikaans staat Florida is er momenteel sprake van flinke ravage als gevolg van de orkaan Ian, die door de autoriteiten als ‘extreem gevaarlijk’ wordt beschouwd. Ook zitten meer dan 2 miljoen inwoners daar zonder elektriciteit. Er is sprake van de ernstigste overstromingen die Florida ooit gezien heeft.

Als gevolg van de orkaan werden vluchten uit voorzorg geannuleerd door diverse vliegmaatschappijen. De American Airlines vlucht die op dinsdag 27 september 2022 vanuit Miami naar Paramaribo zou plaatsvinden werd hierdoor eveneens gecanceld met als gevolg dat een aantal Surinamers aldaar gestrand is.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) laat weten dat het alle aandacht heeft voor de, door overmacht, ontstane situatie en heeft in het licht hiervan het Consulaat-Generaal in Miami gevraagd de nodige consulaire assistentie te verlenen aan de gestrande Surinaamse passagiers.

Samen met het Consulaat-Generaal is het ministerie drukdoende na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor verblijf totdat de vluchten hervat kunnen worden en de gestrande passagiers veilig terug kunnen keren naar Suriname.

Het ministerie van BIBIS adviseert de gestrande passagiers om in contact te staan met de vliegmaatschappijen om te vernemen wat de gewijzigde terugkeer datum zal zijn.

Voorts doet het ministerie een beroep op de gestrande Surinaamse passagiers om steeds in contact te staan met het Consulaat-Generaal van de republiek Suriname te Miami, welke te bereiken is via de telefoonnummers: 001-3054689092/ 0013054630694 tst 103 en via het emailadres: cons.miami@gov.sr.

Orkaan Ian is een extreem zware categorie 4 orkaan, met windsnelheden van wel 240 kilometer per uur. Door de orkaan is een boot met Cubaanse migranten tot zinken gebracht, vermoedt de Amerikaanse grenspolitie. Er worden 20 opvarenden vermist.