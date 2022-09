Joey AK ontkent betrokkenheid bij schietpartij in Suriname

De Nederlandse rapper Joey AK heeft vandaag via zijn advocaat tegenover Nederlandse media gereageerd op het opsporingsbericht, dat het Korps Politie Suriname eerder op de dag naar buiten bracht. Daarin geeft de Surinaamse politie aan dat de 25-jarige rapper, wiens echte naam Joël is, gezocht wordt wegens poging tot moord.

Volgens de advocaat van JoeyAK doen er roddels en achterklap over een schietpartij de ronde, waarmee zijn client niets te maken zegt te hebben gehad. Op 15 augustus werden bij tankstation On The Run schoten gelost vanuit een voertuig. Na de drive-by shooting reden drie voertuigen hard weg.

De rapper was toen wel in Suriname om zijn oma te begraven, maar geruchten dat hij daarbij betrokken zou zijn, zijn onjuist zegt zijn advocaat woensdag tegen Het Parool.

Volgens zijn raadsman is de 25-jarige Joël, die inmiddels terug is in Nederland, bereid om zich te melden bij de Nederlandse politie.

Joey AK plaatste vandaag bovenstaande foto op zijn Instagram story en daarvoor de tekst ‘Een vieze corrupte bende🤮🤮’. Wie hij daarmee bedoeld is niet duidelijk.