Flinke schade nadat auto naast vakantiewoning in brand vliegt

Dit voertuig is door tot nog toe onbekende reden in de vroege ochtend van woensdag 28 september in de garage van een vakantiewoning aan de Vleetstraat in het district Nickerie totaal afgebrand.

De politie van het bureau Nieuw Nickerie deed na een melding dat een auto op bovenvermeld adres in brand was gevlogen de locatie aan voor onderzoek. Bij aankomst stond de auto in lichterlaaie en kon de brandweer slechts nablussingswerkzaamheden verrichten, meldt het Korps Politie Suriname.

Onderzoek wees uit dat het om een vakantiewoning gaat die verhuurd was aan Sharan B., die zijn auto in de garage had geparkeerd. De eigenaar van de auto was in diepe rust toen het voertuig in brand vloog. Hij werd gewekt door een buurjongen die brand had ontdekt.

De eigenaar van het vakantiehuis Dennis M. werd eveneens in kennis gesteld van het gebeuren. Naar zeggen van Dennis is de woning die op het elektriciteitsnet is aangesloten tegen brand verzekerd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie van Nieuw Nickerie is belast met het onderzoek van deze autobrand, aldus de Surinaamse politie.