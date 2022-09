Fernandes brood- en banketproducten worden weer geleverd

Fernandes Bakkerij N.V in Suriname heeft zojuist bekendgemaakt dat de distributie van brood- en banketproducten algeheel van start is gegaan. “De meelvoorziening vanuit onze leverancier is volledig genormaliseerd, waardoor wij weer in staat zijn om de markt te voorzien”, meldt het bedrijf.

“Vanwege een onderbreking in de voorziening van bakkersmeel waren wij genoodzaakt de productie op diverse momenten stil te leggen met als gevolg dat wij u niet konden voorzien van onze producten.

Alle extra inzet om bakkersmeel via diverse kanalen versneld binnen to halen zijn vanwege samenloop van omstandigheden niet succesvol geweest. Dit had als gevolg dat de onderbreking van de distributie larger heeft geduurd dan verwacht.

Wij werken ernaartoe om soortgelijke situaties in de toekomst to voorkomen. Onze welgemeende verontschuldigingen en wij danken u voor het vertrouwen dat u dagelijks in ons stelt”, aldus de bakkerij.