Zwangere automobiliste slaat over de kop en eindigt in trens

Een zwangere vrouw in Suriname is maandag met een personenauto over de kop geslagen en in een trens langs de weg geëindigd. Dit gebeurde aan het begin van de avond, bij een eenzijdig ongeval op de Accariboweg.

De bestuurster reed over bovengenoemde weg komende vanuit Paranam en gaande richting Domburg. Ter hoogte van pandnummer 1499 ging het mis. De vrouw verklaarde dat ze een black-out kreeg.

Als gevolg daarvan verloor zij de controle over het stuur en raakte van de weg. Ze sloeg over de kop en eindigde met haar auto in het water. Omstanders schoten haar onmiddellijk te hulp en wisten het slachtoffer uit de auto te halen.

Er werd een ambulance ingeschakeld die haar naar de Spoedeisende Hulp heeft vervoerd. De Surinaamse politie kwam ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.