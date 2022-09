Verhuurder schiet op huurster om storende uitlaat van auto

Een 36-jarige man is in het weekend door de politie in Suriname in verzekering gesteld wegens poging tot doodslag. Hij zou schoten hebben gelost en zijn huurster met de dood hebben bedreigd, toen zij op een laat tijdstip bezoek kreeg van iemand met een auto waarvan de uitlaat veel lawaai maakt.

De verdachte Suyas B. (36) en zijn vrouw hebben een baby van nauwelijks twee maanden oud, die onlangs uit het ziekenhuis is ontslagen. Op die bewuste nacht had de man wat alcohol op. Hij werd rond middernacht in zijn slaap gestoord door het geluid van de lawaai makende uitlaat.

De man pakte zijn jachtgeweer en liep vervolgens naar de woning van de huurster. Daar zou hij na een woordenwisseling twee schoten hebben gelost; een in de lucht en de ander op de betonnen vloer van het balkon. Ook dreigde hij haar te zullen doodschieten. Niemand raakte gewond door de afgevuurde schoten.

De politie van Leiding 9A werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek, waarbij een huls op de grond aangetroffen en in beslag genomen. De schutter werd in verband met het onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het wapen is hangende het onderzoek in beslag genomen. De verdachte heeft intussen advocaat Chandra Algoe in de arm genomen.