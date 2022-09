Saroo Food Indira Gandhiweg vandaag weer normaal open

Liefhebbers van Saroo Food kunnen vandaag weer terecht bij het filiaal aan de Indira Gandhiweg in Suriname. De directie meldt dat de zaak vanaf vandaag weer normaal open is, nadat de deuren gisterochtend gesloten werden vanwege brand in de keuken. Volgens de leiding ging het om een klein incident.

Een medewerkster maakte een foutje in de keuken, waardoor deze in brand vloog. De vrouw liep het magazijn in om spijsolie te pakken voor de deep fryer. Daarin staan er verschillende jerrycans, waaronder eentje met een licht ontvlambare vloeistof waarschijnlijk gasoline.

Vermoedelijk heeft de vrouw de verkeerde jerrycan gepakt voor de deep fryer, waardoor er bij gebruik brand ontstond die gauw door de medewerkers werd geblust.

De brandweer was snel ter plaatse en nam de bluswerkzaamheden over. De keuken heeft schroeischade opgelopen zoals op de foto onderaan te zien is.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Latour was ook ter plaatse voor onderzoek.