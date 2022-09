KLM-vlucht vanuit Suriname naar Schiphol maakt medische noodlanding op Azoren

Dit toestel van de KLM, dat afgelopen nacht op weg was van Zanderij naar Schiphol, heeft dinsdag rond 07.30 (CET) een medische noodlanding gemaakt op Terceira, een eiland dat deel uitmaakt van de Azoren

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een passagier aan boord van KLM-vlucht KL714 bewusteloos was geraakt en dringend medische hulp nodig had. Het toestel werd daarom omgeleid naar de nabijgelegen Lajes Airport.

De Boeing B773 kwam veilig aan op baan 15 en werd met spoed naar de gate gebracht. Paramedici dirigeerden naar het vliegtuig.

Het toestel was circa een uur aan de grond op Lajes en is daarna vertrokken naar Schiphol, waar het veilig is aangekomen.