Ex-minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname, Cristien Polak, is maandagavond overleden in het ziekenhuis.

Polak was van 1 februari 2017 tot 16 mei 2019 minister in het Kabinet Bouterse II. Zij werd samen met drie andere ministers vervangen.

“Een tranga wroko uma is ons voorgegaan! Rust zacht Cristien R. Polak en heel veel sterkte aan de familie en partijgenoten”, aldus ex-president Desi Bouterse op zijn Facebookpagina.