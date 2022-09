Diefstal pakje kaas wordt Guyanees fataal; 32-jarige Chinese winkelier vast

De man die donderdagavond dood werd aangetroffen aan de Weg naar Maretraite in Suriname, is de Guyanees L.M. Zaterdagavond werd op de plek waar het slachtoffer werd aangetroffen, een kaars aangestoken door familieleden (foto).

De man werd na de diefstal van een pakje kaas gegijzeld door de 32-jarige Chinese winkelier W.L. Het slachtoffer had de gestolen kaas in een bakje van zijn scooter gestopt (foto onder). Twee arbeiders zouden de winkelier hebben geholpen om het slachtoffer in de winkel aan handen en voeten vast te binden met tape en tie wraps.

Daarna zou het slachtoffer volgens ooggetuigen naar het magazijn van de winkel zijn gesleurd en zwaar zijn mishandeld door de winkelier. Het geval zou zich tegen 20.00u ’s avonds hebben voorgedaan. Na bijkans vier uren werd het slachtoffer aan de overkant van de supermarkt aangetroffen door omstanders.

Volgens ooggetuigen zou het slachtoffer door de winkelier naar de overkant van de supermarkt zijn gesleurd. De politie werd ingeschakeld die een onderzoek in stelde. Het slachtoffer was ter plaatse met een scooter en valhelm. De valhelm werd met bloed aangetroffen maar van de scooter ontbreekt nog elk spoor.

Nadat de politie door de samenleving werd getipt heeft de winkelier zich op het bureau gemeld, waarna hij na te zijn voorgeleid werd aangehouden en in verzekering werd gesteld. De politie werk aan de aanhouding van de twee arbeiders. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

De supermarkt is gesloten na aanhouding van de winkelier.