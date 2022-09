Zaterdag 24 september gebedsdienst in achtertuin presidentieel paleis

De Surinaamse regering organiseert op zaterdag 24 september, in het kader van de Nationale dag van Verbroedering en Eenheid in Suriname, een gebedsdienst in de achtertuin van het Presidentieel Paleis.

De Nationale Dag van Verbroedering en eenheid is ieder jaar op 21 september. De keuze hiervoor is een verwijzing naar de geboortedag van Jagernath Lachmon, die wordt gezien als de grondlegger van de zogeheten verbroederingspolitiek.

Het thema van gebedsdienst van de regering, die wordt gehouden van 17.30u – 20.00u, is ‘Eenheid is Kracht’. Er is een diverse programma samengesteld met spreker van diverse religieuze stromingen waaronder het Volle Evangelie, de EBGS, de SMA en de IRIS.

Daarnaast zijn er toespraken van president Santokhi, vp Brunswijk en de coalitiepartners te weten NPS voorzitter Rusland en de voorzitter van de PL Paul Somohardjo alsook sprekers van Maatschappelijke Organisaties.

Tussendoor is er het NAKS Ala Kondre dansoptreden met muziek en zang.