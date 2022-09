VIDEO: Vp Brunswijk brengt bezoek aan cambio om zich te oriënteren

De vice-president van Suriname, Ronnie Brunswijk, heeft afgelopen dagen een aantal cambio’s bezocht. Dit naar aanleiding van zijn eerdere opmerkingen waarbij hij aangaf dat de valutakoers moet dalen en dat hij persoonlijk langs cambio’s zou gaan om ervoor te zorgen dat de koers omlaag zou gaan.

In onderstaand filmpje dat vrijdag gedeeld werd, is te zien dat Brunswijk op bezoek is bij een cambio van Yokohama. Hij filmde zelf hoe hij de koers bij de balie ging checken en bracht ook de rij van auto’s in beeld, die bij de drive-thru cambio aan het wisselen waren.

De voorman van de ABOP waarschuwde vorige week tijdens een meeting van zijn partij te Commewijne, dat hij maatregelen zou treffen tegen banken en cambio’s, als de valutakoers vanaf afgelopen dinsdag niet zouden dalen.

Uit de valutakoersen blijkt dat er sprake is van een lichte daling. De USD en Euro koersen waren een week geleden 28,05 respectievelijk 27 SRD. Vrijdag was de koers 27,50 SRD voor 1 USD en 26,30 voor 1 euro. Een geringe daling dus.

Of deze geringe daling toe te schrijven is aan de woorden van de vp is niet duidelijk.