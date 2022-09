VIDEO: Melvin Manhoef neemt afscheid met een nederlaag

MMA-vechter Melvin Manhoef heeft vrijdagavond na 28 jaar afscheid genomen van de vechtsport. Hij deed dat in een laatste wedstrijd tegen de Cubaan Yoel Romero. De in Suriname geboren Manhoef verloor dit laatste gevecht.

Manhoef werd knock-out geslagen door Romero, tijdens Bellator 285 op vrijdag 23 september 2022 in de 3Arena, Dublin (Ierland).

Aanvankelijk zou deze match tussen de aan elkaar gewaagde vechters, op 4 mei plaatsvinden. Maar Manhoef raakte gewond aan zijn hand toen hij in maart een inbraak thuis verijdelde.  Hij had een drietal inbraakverdachten, die het op zijn huis in Landsmeer gemunt hadden, achtervolgd en klemgereden en raakte daarbij gewond aan zijn hand.

Vrijdagavond vocht hij dus zijn laatste wedstrijd. Na afloop van het verloren gevecht dankte een emotionele Manhoef een ieder en werd omringd door familie, terwijl hij zijn tranen liet stromen.

“What a man, what a career. For everything you’ve given to combat sports, thank you, Melvin!” aldus Bellator MMA in een tweet. In het filmpje hieronder is te zien hoe hij afscheid nam van het publiek en de sport: