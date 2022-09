Veerdienst Suriname-Guyana wordt vandaag hervat

De veerdienst tussen Suriname en Guyana wordt vandaag hervat. De eerste vaart is om 10.00 uur, meldt de Canawaima Ferry Service Inc.

De MV Canawaima die de grensverbinding tussen beide landen onderhoudt werd dinsdag uit de vaart gehaald. Dit nadat de tweede motor was uitgevallen. De eerste motor was eerder reeds uitgevallen en werd de Canawaima met een duwboot vooruit geholpen.

Jaarlijks zijn meer dan 70.000 mensen afhankelijk van de veerdienst, dus kan die niet lang stilliggen.

De afgelopen drie jaren is het vaker voorgekomen dat de veerdienst stil is komen te liggen vanwege machineproblemen. In 2019 gebeurde dat gedurende lange tijd.