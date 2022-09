Politie werkt met man en macht aan handhaven orde regio oost

In de regio oost van het Korps Politie Suriname wordt met man en macht gewerkt om de orde te handhaven. Dit gebeurt onder leiding van de commandant regio oost, de hoofdinspecteur Melvin Pinas. Onder zijn leiding zijn diverse interventies gepleegd om de criminaliteit aan te pakken .

Zo zijn er afgelopen week in de vroege ochtend op verschillende locaties invallen gepleegd, waarbij er drugs, wapens, geld en verpakkingsmateriaal zijn aangetroffen. De goederen zijn in beslag genomen (foto’s). Er zijn drie verdachten aangehouden die worden voorgeleid aan een hulpofficier van justitie.

Op strategische plekken zoals de controlepost te Stolkertsijver en het Oude Veerplein, worden voertuigen onderworpen aan algehele controles. Ook het aandoen van locaties die bekend staan als drugshaarden alsook waar illegale auto- en bromfiets racewedstrijden plaatsvinden, wordt aangepakt.

De verhoging van de surveillance en de dienstverlening naar de samenleving geniet prioriteit. Milton Bisschop woordvoerder van de Surinaamse politie geeft aan dat de nieuwbaken regiocommandant vastberaden is de criminaliteit in het oosten, in de ruimste zin aan te pakken.