Oud-politicus Willy Soemita (86) overleden

Willy Soemita, oud-voorzitter van de Surinaamse politieke partij KTPI, is overleden. De oud-politicus werd in Suriname bekend omdat hij zowel in het parlement heeft gezeten als meerdere keren minister is geweest.

Zijn vader Iding Soemita was geboren op West-Java en als contractarbeider naar Suriname gekomen waar hij in 1949 de Kaum Tani Persatuan Indonesia (KTPI) oprichtte. Iding Soemita droeg in augustus 1972 het voorzitterschap van die Javaanse partij over aan zijn zoon Willy.

In 2005 gaf hij aan na tientallen jaren het voorzitterschap van de KTPI te willen overdragen waarna hij enige tijd later Sonny Kertoidjojo ging coachen om hem op te volgen. Begin 2007 besloot Kertoidjojo echter om zich niet kandidaat te stellen voor het partijvoorzitterschap.

De intussen 71-jarige Soemita besloot daarop om zichzelf herkiesbaar te stellen waarna hij herkozen werd tot KTPI-voorzitter. In maart 2015 vormde hij samen met ABOP-leider Ronny Brunswijk (foto) en de PDO de Alternatieve Combinatie (AC).

In november 2019 nam Soemita afscheid en nam Iwan Ganga de rol van voorzitter van hem over.