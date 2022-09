Moeder doet aangifte van vermissing 15-jarig meisje

Een bezorgde moeder in Suriname heeft vrijdag aangifte bij de politie van Rijsdijk gedaan, wegens vermissing van haar 15-jarige dochter. De tiener is sinds zondag 18 september niet huiswaarts gekeerd.

Het meisje L.A. was de dag van vertrek gekleed in het zwart. Volgens de moeder is haar dochter met toestemming van haar naar een voetbal knock-out geweest maar sindsdien niet naar huis gekomen. Het is inmiddels vijf dagen dat haar dochter vermist wordt.

De Surinaamse politie heeft de aangifte opgenomen en is bezig met de opsporing van de tiener. Het onderzoek duurt voort.