LVV traint inspecteurs in bestrijding van Carambola fruitvlieg

Zestien inspecteurs van de afdeling Plantenbescherming/ Protection Organization van Suriname (NPPO) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben een fruitvlieg training gevolgd. De training is op vrijdag 23 september 2022 verzorgd door de consultant Alies van Sauers en afdeling Entomologie van het directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking.

Deze cursus is onderdeel van het SUL1020 Agricultural Competitiveness project van de Inter-American Development Bank (IDB).

De bestrijding en uitroeiing van de Carambola fruitvlieg populatie in Suriname is het voornaamste doel van het Nationaal Carambola fruitvlieg project. De inspecteurs van NPPO hebben kennis opgedaan in het detecteren, monitoren en bestrijden van de Surinaamse Carambola fruitvlieg, over het project waardoor ze beter in staat zijn om controle uit te voeren en het gereed maken van fytosanitaire formulieren als begeleiding van een zending van fruitsoorten.

In het district Nickerie (vanaf de Henar brug tot de Corantijn rivier) is de Bactrocera carambola oftewel de Carambola fruitvlieg (CFF) afwezig. De andere plaag fruitvlieg is de West-Indische fruitvlieg (Anastrepha Obliqua), die in lage aantallen voorkomt. De manja snuitkever (mango seed weevil MSW) is ook aanwezig in het district Nickerie.

Als dit gebied voor de Carambola fruitvlieg tot plaagvrij kan worden verklaard, kunnen manja’s en mogelijk andere fruitsoorten uit dit gebied naar Europa worden geëxporteerd.