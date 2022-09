Leerkracht die zichzelf in brand stak overleden

Een 41-jarige leerkracht in Suriname heeft onlangs haar lichaam met terpentine overgoten en zichzelf vervolgens in brand gestoken. De volgende ochtend is zij door de opgelopen brandwonden in het ziekenhuis overleden.

Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw in kwestie depressief was. Haar huisarts zou haar een jaar geleden hebben verwezen naar de psycholoog, maar ze weigerde alle hulp.

Op 8 september jongstleden heeft ze zichzelf uiteindelijk in brand gestoken. Ze liep daarbij 2e en 3e graads brandwonden op en haar lichaam was voor 70% verbrand.

De volgende dag overleed zij in het ziekenhuis. Het lichaam van de vrouw werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.