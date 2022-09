Bolletjesslikker dood bij Spoedeisende Hulp

Een vrouw van vermoedelijk Haïtiaanse afkomst, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in bewusteloze toestand door tot nog toe onbekende personen achtergelaten bij de Spoedeisende Hulp in Suriname.

Een man die haar naar het ziekenhuis bracht vertelde aan de security guards, dat die mevrouw Gramaxone had ingenomen.

Na medisch onderzoek bleek dat de vrouw het leven had gelaten. De redactie verneemt dat de er een bolletje met vermoedelijk cocaïne in haar lichaam werd gevonden. Het vermoeden bestaat dat het in deze om een bolletjesslikker gaat.

De politie werd in geschakeld die op haar beurt in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie het lichaam ter obductie in beslag heeft genomen. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.