Vrouw dood aangetroffen in bos omgeving Rijsdijkweg

De politie van Rijsdijk kreeg vanmiddag de melding, dat er een lijk was aangetroffen in de omgeving van de Rijsdijkweg in Suriname. Het gaat zeer waarschijnlijk om het lichaam van de vrouw die afgelopen maandag betrokken was bij een steekpartij in een woning in een zijstraat van de Rijsdijkweg, waarbij een 60-jarige man om het leven kwam.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het lichaam van de vrouw op ongeveer een kilometer afstand van de eerder genoemde woning werd aangetroffen. Mannen die daar bezig waren met schoonmaakwerkzaamheden, zijn gestuit op het lichaam dat in verre staat van ontbinding verkeerde. De Surinaamse brandweer kwam ter plaatse voor assistentie.

De 55-jarige Patricia J. zou haar levenspartner Cornelis W. (60) die maandagmorgen hebben doodgestoken. Buurtbewoners verklaarden dat de twee een dag eerder reeds flinke ruzie hadden. Maandagmorgen hoorden buren ze, net voor de steekpartij, nog ruziën in de woning.

Na de steekpartij is de vrouw naar zeggen van enkele getuigen, met een fles gramoxone het bos in gerend. Er werd direct een zoekactie op touw gezet, maar ze werd niet gevonden. Pas vandaag werd haar stoffelijke overschot ontdekt.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt het ontzielde lichaam afgevoerd naar het mortuarium.