Vandaag is Internationale Dag van de Biseksualiteit

Vandaag is de Internationale Dag van de Biseksualiteit. De ‘Dag van de Biseksualiteit’ (‘Bi Visibility Day’, ‘Celebrate Bisexuality Day’ of ‘Bisexual Pride Day’) wordt jaarlijks gevierd op 23 september. Een dag waarop maatschappelijk aandacht wordt gevraagd voor biseksualiteit.

Centraal staat de geschiedenis van biseksualiteit en de gemeenschap en cultuur van biseksuelen. De dag wordt gevierd door biseksuelen, hun naasten en aanhangers.

De dag werd voor het eerst gevierd in 1999 tijdens een evenement van de ‘International Lesbian and Gay Association’ in de Verenigde Staten. Het idee om een dag specifiek voor biseksuelen te organiseren, naast de al bestaande evenementen rondom lhbt-thema’s, is een reactie op de vooroordelen rondom biseksualiteit en de marginalisering van biseksuelen bij zowel heteroseksuelen als de gemeenschap van lhbt.

Een van de oprichters gaf aan, dat de gemeenschap van biseksuelen veelal onzichtbaar is in de maatschappij doordat vaak uitsluitend gedacht wordt in het onderscheid tussen hetero- en homoseksueel.

De dag in september is gekozen omdat de geboortedag van de bekende biseksueel Freddie Mercury (5 september 1946 – 24 november 1991) in deze maand viel. De dag wordt in verschillende landen over de wereld gevierd.

In Nederland en Suriname worden er verschillende activiteiten georganiseerd om de dag feestelijk door te brengen.