Ravage na roekeloze inhaalactie van autobestuurder zonder rijbewijs op Indira Gandhiweg

Een jongeman die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, heeft donderdagavond met een personenauto een flinke ravage aangericht bij de carwash op de hoek van de Indira Gandhiweg en Samboerastraat in Suriname.

De bestuurder reed over de Indira Gandhiweg richting Lelydorp. Nabij de Samboerastraat haalde hij roekeloos drie voertuigen in. Op hetzelfde moment kwam er een tegenligger, waardoor hij naar zijn zeggen ‘broeja’ werd en uitweek. Daarbij verloor hij de controle over het stuur verloor.

De wagen raakte van de weg en reed een ijzeren poort en stenen muur bij de carwash kapot. De bestuurder raakte lichtgewond.

De politie werd ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek. De auto is zwaar beschadigd geraakt en door een sleepdienst weggebracht. De bestuurder is afgevoerd naar het bureau.