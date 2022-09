President Santokhi ontvangt vertegenwoordigers Nederlandse Antillen

Als Caricom-voorzitter zal de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi de onderhandelingen steunen die moeten leiden naar het geassocieerd Caricom-lidmaatschap van de Nederlandse Antillen. Het staatshoofd deelde dit mee tijdens een ontmoeting met de premiers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten op donderdag 22 september 2022.

Eerder dit jaar heeft de Caricom besloten om het onderhandelingsproces voort te zetten over de aanvragen voor geassocieerd lidmaatschap van de Nederlandse Antillen. President Santokhi heeft toegezegd als zittende voorzitter de volledige steun te verlenen om zo snel mogelijk de onderhandelingen te starten.

Het staatshoofd stelt samenwerking centraal om gehoord te worden op internationale fora. “Door globale oplossingen moeten wij de toekomst bereiken die wij willen”. De president typeert meer zeggenschap en grotere markten als enkele voordelen van mondiale oplossingen voor de Antillen.

Als voorbeeld is aangehaald dat vooral de toerismesector gestimuleerd kan worden door een samenwerking met het Caribisch gebied. Daarvoor zouden verbeterde lucht- en zeeverbindingen nodig zijn. Daarnaast kan het Caribisch gebied en met name Suriname een goede partner zijn in de voedselvoorziening van de Antillen.

De premiers en de president hebben het ook gehad over de bijzondere band die de eilanden hebben met Suriname. Er zijn veel overeenkomsten die een goede basis vormen voor meer samenwerkingen. Overeengekomen is dat de staatshoofden hierover vervolgafspraken maken.