Man vermoedelijk om het leven gebracht na stelen kaas

De man die op vrijdag 23 september omstreeks 00.50u dood langs de weg werd aangetroffen, is vermoedelijk om het leven gebracht na het stelen van kaas. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van Geyersvlijt kreeg de melding dat er een lijk van een manspersoon langs de weg van Maretraite was aangetroffen. Ter plaatse troffen de wetsdienaren het lijk aan met verwondingen aan de armen en het hoofd. Ook is er tie-wrap in de directe omgeving aangetroffen.

Het slachtoffer is een man van creoolse komaf, wiens personalia nog niet is achterhaald, meldt de Surinaamse politie.

De zaak is overgenomen door Kapitale Delicten. Het onderzoek van de Rechercheurs leverde een anonieme getuige op die bruikbare informatie doorgaf. Uit het voorlopige onderzoek is komen vast te staan dat het latere slachtoffer in een supermarkt op de grond lag middels plakband en tie-wrap werd vastgebonden door een manspersoon.

Verder dat hij daarna door een Chinese man werd geslagen en weggesleept. De Chinese man meldde zich aan op de afdeling Kapitale Delicten na te zijn ontboden. Hij verklaart dat het slachtoffer kaas bij hem heeft gestolen en dat hij hem heeft vastgepakt en buiten de supermarket heeft gezet.

Hij ontkent de man te hebben vermoord of iets af te weten van de dood van hem. Hangende het onderzoek is hij aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.