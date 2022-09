Vanavond vriendschappelijke interland tussen Suriname en Nicaragua in Nederland

Vanavond speelt het Surinaams voetbalelftal Natio een oefenwedstrijd in Nederland tegen Nicaragua. Die vindt plaats op donderdag 22 september om 20:00 uur in het Yanmar stadion in Almere, de thuishaven van Almere City FC.

Kaarten voor de wedstrijd van vanavond zijn beschikbaar voor 10 euro via tickets.almerecity.nl.

Het is ook het debuut van Aron Winter, die het nationale team van Suriname de komende tien dagen op interimbasis gaat coachen. Tegen Nicaragua en volgende week bij de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle. Die laatste wedstrijd wordt op maandag 26 september zonder publiek gespeeld.

Tegen De Telegraaf zei interim bondscoach Winter dat er daarna samen met de Surinaamse Voetbalbond (SVB) gekeken zal worden of partijen voor elkaar bestemd zijn voor een langere periode. Blijft Winter na deze interimperiode bondscoach, dan speelt hij in maart tegen Mexico en daarna een play-offwedstrijd tegen een ander land om een plaats op de Gold Cup schrijft de krant.

Almere City FC heeft goede banden met Suriname en was de afgelopen jaren ook goed vertegenwoordigd in het Surinaamse nationale elftal. Ryan Koolwijk en Ramon Leeuwin speelden in het verleden voor het team, dit jaar staat Jeredy Hilterman op de nominatie om in deze wedstrijd uit te komen schrijft Almere City.