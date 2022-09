Man pleegt inbraak in container en vlucht het bos in

De politie van het bureau Livorno kreeg op vrijdag 16 september een melding dat er twee manspersonen waren gesignaleerd in een bosschage aan de Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname.

De wetsdienaren deden de locatie aan voor onderzoek en troffen ter plekke een bewaker aan, die verklaarde dat er twee manspersonen het aangrenzend bos waren opgerend, nadat zij betrapt waren goederen weg te nemen uit een bedrijf.

De politie ging op onderzoek uit en trof de 31-jarige Ricardo S. met handschoenen en een gezichtsmasker in het bos aan, meldt de Surinaamse politie. In zijn directe omgeving werd er een tas inhoudende koperen leidingen en draden aangetroffen. Ook een scooter van het merk Yamasaver werd onbeheerd in het bosschage gevonden.

Alle aangetroffen zaken werden hangende het onderzoek in beslag genomen en werd de verdachte Ricardo ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Kort daarna deed de eigenaar van het bedrijf het politiebureau aan en verklaarde dat onbekenden een container van hem, hebben geforceerd en goederen hebben weggenomen.

De bedrijfseigenaar gaf de politie te kennen dat de goederen die bij Ricardo zijn aangetroffen hem toe behoren.

De verdachte heeft bekend de inbraak alleen te hebben gepleegd. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Ricardo in verzekering gesteld. Aan de aanhouding van de tweede verdachte wordt gewerkt.