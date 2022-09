Twee tienermeisjes verdronken; reeds 1 lichaam geborgen

In Suriname zijn dinsdagmiddag twee tienermeisjes in de diepte van de rivier verdwenen en verdronken. Dit zou gebeurd zijn in Tepu, een klein inheems dorp in het zuiden van Suriname.

Mozes Sanaupe, kapitein van Tepu, bevestigt het geval tegenover Waterkant.Net.

Vernomen wordt dat een van de slachtoffers een stedeling is. Zij was in de rivier bezig te baden. Op een bepaald moment raakte ze in problemen en probeerde de andere haar te redden. Echter werden beide Surinaamse tieners daarbij meegesleurd door het water.

Het ontzielde lichaam van de stedeling is inmiddels gevonden en geborgen. Er wordt naarstig gezocht naar het lijk van het ander meisje.