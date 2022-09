Spoedoverleg politie over aanpak illegale bromfietsen race na dood 16-jarige

Vanmorgen is er in Suriname spoedoverleg geweest over de harde aanpak van illegale racewedstrijden met bromfietsen, die voornamelijk op Lelydorp worden gehouden. Dit naar aanleiding van de tragische dood van een 16-jarige bromfietser.

Kevin M. was op zijn bromfiets samen met anderen aan het racen op de weg, toen hij bij het inhalen tegen een andere bromfietser aankwam en de controle over het stuur verloor. Hij kwam daarbij hard op de grond terecht en was niet aanspreekbaar (foto). Een paar dagen later is hij in ziekenhuis overleden.

Aan de orde kwam de voorbereidingen die worden getroffen om de illegale bromfietsen race aan te pakken, zegt Milton Bisschop woordvoerder van de Surinaamse politie. De politie zal de surveillance op die locaties in de regio verhogen en tegen elk vorm van orde verstoring optreden.

Aanwezig bij dit spoedoverleg met de waarnemend gewestelijke Politie Commandant van Wanica de inspecteur van politie 1e klasse Dennis Kariokromo, waren de ressort commandanten van regio midden, afdeling verkeer en de buurtmanager.