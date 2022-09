Komende dagen geen Fernandes brood- en banketproducten vanwege tekort aan meel

Fernandes Bakkerij heeft nog steeds te kampen met een tekort aan bakkersmeel. De extra meelimporten vanuit de leverancier zijn door een samenloop van omstandigheden enigszins vertraagd.

Het gevolg van de vertraging is dat de bakkerij de komende dagen niet in staat zal zijn de markt in Suriname te voorzien van brood- en banketproducten.

Op 14 september maakte Fernandes reeds bekend dat de komende twee weken bollen en tarwebroden beperkt beschikbaar zouden zijn, vanwege een onderbreking in de voorziening van bakkersmeel vanuit de leverancier. De rek is nu blijkbaar helemaal uit.

“Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoording naar de gemeenschap toe. Samen met de meelleverancier werken wij aan de normalisatie van de meelvoorziening teneinde u op korte termijn weer to kunnen voorzien van ons volledig assortiment”, aldus het bedrijf.