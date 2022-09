Bestuurder uit auto geslingerd; ter plaatse overleden

De man die in de nacht van dinsdag op woensdag 21 september bij een zwaar eenzijdig verkeersongeval nabij de Akkerstrook kwam te overlijden, is de 29-jarige Weti Mirsorjo. Er zaten twee personen met hem in de auto, die het ongeval hebben overleefd.

De bestuurder reed met een Toyota Vitz over de Sathoeweg, komende vanuit de Commissaris Weytinghweg en gaande richting Magentakanaalweg. De man die vermoedelijk met zeer hoge snelheid van de Magentabrug kwam, raakte de controle over het stuur kwijt, met als gevolg dat het voertuig op de rechterberm tegen een beschoeiing aanreed en vervolgens enkele keren over de kop sloeg.

De bestuurder zou bij die gelegenheid uit het voertuig zijn geslingerd en met een harde klap tegen een schutting zijn aangekomen. Voor de komst van de ambulance bleek dat de bestuurder het leven reeds had gelaten. Het ontzielde lichaam is in afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.

Bij het ongeval raakte A.M. gewond die per ontboden ambulance naar het ziekenhuis werd afgevoerd terwijl de tweede meerijder R.H. met de schrik vrij kwam. Het voertuig is ter herkeuring naar de berging weggesleept. De politie van Santodorp heeft de zaak in verder onderzoek.