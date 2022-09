16-jarige bromfietser in ziekenhuis overleden na ongeval

De 16-jarige bromfietser Kevin M., die in de nacht van zaterdag op zondag in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht, is dinsdag aan zijn opgelopen verwondingen overleden.

De tiener was kort daarvoor betrokken bij een botsing tijdens een illegale bromfiets race aan de Sumatraweg in het politie ressort Lelydorp. Het slachtoffer botste tegen een andere bromfietser en kwam op het wegdek te vallen.

Nadat het slachtoffer naar het ziekenhuis werd gebracht was hij in de intensieve care opgenomen voor medische behandeling. Dinsdag kwam Kevin te overlijden als gevolg van de opgelopen verwondingen.

Zoals gebruikelijk zal de zaak aan Verkeersunit regio Midden worden overgedragen voor verder onderzoek.