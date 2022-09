Verdachte dodelijke steekpartij Albina aangehouden

De man die ervan verdacht wordt afgelopen weekend een Braziliaanse man in Suriname te hebben doodgestoken, is aangehouden en in verzekering gesteld door de Surinaamse politie.

De steekpartij met dodelijke afloop deed zich in de nacht van zaterdag op zondag voor, op weg naar Papatam te Albina. De Braziliaan werd tijdens een woordenwisseling door een andere man in zijn borst gestoken. De verdachte vluchtte na zijn daad in onbekende richting.

Het gaat om een 34-jarige man, die zich een dag na de steekpartij bij de politie heeft aangemeld. Het motief van de verdachte, om over te gaan tot deze strafbare handeling, is vooralsnog niet bekend.

Het ontzielde lichaam van het slachtoffer is zoals gebruikelijk in beslag genomen ter obductie. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.