‘Rechten broers grof geschonden bij uitlevering door Suriname aan Nederland’

De vraag om uitlevering van twee broers in mei 2019 door Suriname aan Nederland, zou onder valse voorwendselen door het Nederlands Openbaar Ministerie zijn geschiedt. Dat heeft hun advocaat Inez Weski vandaag bij de rechtbank in Amsterdam-Osdorp betoogd.

Het gaat om de broers Mao R. en Mario R. die op 26 mei 2019 in Suriname werden aangehouden. Tegen de twee is een levenslange gevangenisstraf geëist in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Maar volgens Weski is er geen sprake van een eerlijk proces tegen de broers en zou het OM ze niet mogen vervolgen. De rechten van de broers, zouden volgens de advocaat opzettelijk zijn genegeerd. Ook zouden ze bij hun arrestatie en daarna in de cel zijn mishandeld door de Surinaamse politie.

De broers werden binnen enkele dagen na hun arrestatie in mei 2019 op het vliegtuig naar Nederland gezet (foto). Volgens Weski is hun recht op consulaire bijstand en een advocaat genegeerd. “De advocaat ter plekke heeft alleen Mao kort kunnen spreken. Mario heeft hij niet kunnen traceren omdat die inmiddels al onderweg was naar het vliegveld”, aldus Weski die we ondermeer kennen als advocaat van Bouterse.

Volgens justitie waren Mao en Mario vertrouwelingen van Ridouan Taghi en worden ze onder meer verdacht van betrokkenheid bij de moord op Ronald Bakker in 2015, de aanslag op de spyshop waar Bakker werkte en leiding geven aan een criminele organisatie.