Monni Siegmar bijna 5 jaar vermist, gezin wil antwoorden

Het gezin van Monni Siegmar, die al vanaf 14 december 2017 in Suriname vermist wordt, is op zoek naar duidelijkheid en de waarheid. De gezinsleden worden al bijna vijf jaar lang in het ongewisse gelaten over wat er precies gebeurd is met de destijds 46-jarige man.

Monni, zanger in een Surinaamse band, is op donderdag 14 december 2017 omstreeks 17.00 uur vanuit de Laan van Louisehof vertrokken met een taxi richting Kwattaweg. Hij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd meldde de Surinaamse politie in hun opsporingsbericht uit 2018.

Zijn dochter geeft aan dat hij een familieman is en zijn gezin nooit in de steek zou laten. “Het kan niet zo zijn dat niemand in Suriname hier van af weet. Mocht jij iets weten praat dan aub en houd niet meer je mond dicht”, zegt ze.

Volgens haar doet de Surinaamse politie niets en dat zet hen als gezin erg aan het twijfelen. “Hier zit meer achter! Wij kunnen ons niet voorstellen dat mensen dit op hun geweten kunnen hebben en door kunnen leven alsof er niks aan de hand is”, aldus de dochter die de volgende oproep deed:

Ben jij degene die hier achter zit of er wat mee te maken heb wil ik je zeggen dat we je hebben vergeven. Wij willen enkel en alleen weten waar hij is en wat er is gebeurd. Wij als gezin willen duidelijkheid en de waarheid. Nogmaals mocht jij iets weten of hebben gezien op donderdag 14 december of vrijdag 15 december neem dan a.u.b. contact met mij op. Stuur een bericht naar het WhatsApp nummer (+31)619332494, als je belangrijke informatie hebt.