Minister Ramdin heeft oor voor Surinaamse studentengemeenschap in Cuba

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft tijdens zijn werkbezoek in Cuba ook een onderhoud gehad met de Surinaamse studentengemeenschap in Cuba op 8 september 2022. Ambassadeur van Suriname in Cuba H.E. Wendy Paulus-Aminta was hierbij eveneens aanwezig.

Het betreft hier achttien studenten waarvan vier Cuba-bursalen, Surinamers die door tussenkomst van een door Cuba aangeboden beurs in Cuba studeren, en veertien studenten die door tussenkomst van het ministerie van Volksgezondheid van Suriname te Cuba studeren.

Gedurende het onderhoud kwam naar voren dat de studenten problemen hebben met de aanschaf van voedingsmiddelen. De minister zegde toe de mogelijkheid te bespreken met Fly Always voor het versturen van voedselpakketten tegen redelijke prijs met deze Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Hierbij zal de coördinatie en distributie van de pakketten te Cuba in handen zijn van de Surinaamse Ambassade.

De bursalen hebben hun bezorgdheid geuit over het uitblijven van de onderhoudsgelden (€1500, – per student, per jaar) waarbij de achterstand in uitbetaling thans drie jaren bedraagt. Minister Ramdin gaf aan dat deze kwestie zo snel als mogelijk onder de aandacht van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) zal worden gebracht zodat de studenten op kort termijn tenminste onderhoudsgelden voor één (1) jaar kunnen ontvangen.

In het belang van een effectieve- en efficiënte aanpak van studentenaangelegenheden is het belangrijk dat op kort termijn focal-points op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Volksgezondheid (VG) worden aangewezen. Genoemde focal-points zullen nauw samenwerken met de Surinaamse Ambassade te Cuba.

Ten aanzien van de VG-studenten wordt de achterstand in betaling van de collegegelden reeds onderhandeld met de Cubaanse autoriteiten. Afgesproken werd dat de Surinaamse Ambassade contact maakt met het ministerie van Volksgezondheid van Cuba zodat de studenten kunnen worden toegelaten op de universiteiten en hun studie kan worden hervat. De Surinaamse Ambassade in Cuba zal natrekken in hoeverre de VG-studenten kunnen worden overgeplaatst naar de groep bursalen.