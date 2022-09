60-jarige man door levenspartner (55) doodgestoken na ruzie

De man die maandagochtend na een steekpartij in een zijweg van de Rijsdijkweg in Suriname kwam te overlijden, is de 60-jarige Cornelis W. Hij werd na een langdurige ruzie door zijn 55-jarige levenspartner Patricia J. doodgestoken.

De twee zouden een dag eerder, op zondag, reeds flinke ruzie gemaakt hebben zeggen buurtbewoners. Waarover is niet duidelijk. Maandagochtend was het weer raak en escaleerde het, waarbij de vrouw de man in de woning met een scherp voorwerp in zijn rug stak. Voor de steekpartij hoorde de buren ze nog ruzie in de woning maken.

Nadat Cornelis gewond raakte rende hij de straat om hulp te zoeken, maar zeeg enkele meters verder van zijn woning neer. Hij kwam voor de komst van de politie te overlijden.

Volgens ooggetuigen zou de vrouw nadien met een fles verdelgingsmiddel naar een aangrenzend bos zijn gevlucht. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en kamde het gebied uit, echter zonder het gewenste resultaat.

Het ontzielde lichaam van Cornelis is na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. De zaak is ter plaatse overgedragen aan recherche regio Midden voor verder onderzoek.