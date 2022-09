Tweede jaarlijkse Caribbean Magazine Plus Short Story Contest

Caribbean Magazine Plus en Arawak Media lanceren hun 2e jaarlijkse wedstrijd voor korte verhalen. Dr. Nicola Hunte, docent Engels aan de University of the West Indies Cave Hill-campus, heeft ermee ingestemd om dit jaar weer de hoofdbeoordelaar te zijn, waardoor de wedstrijd de kwaliteitsborging krijgt die we op prijs stellen.

Dr. Hunte is docent literatuur in de Engelse discipline op de Cave Hill-campus van de University of the West Indies. Met haar interesse in de creatieve kunsten, is ze redacteur van POUi, Cave Hill’s tijdschrift voor creatief schrijven, en is ze lid van de Frank Collymore Literary Endowment-commissie voor de promotie van literaire kunst in Barbados.

Ze heeft op het gebied van literaire kritiek op Caribische en Afro-Amerikaanse teksten gepubliceerd in Shibboleths, een online tijdschrift voor vergelijkende theorie, en de Journal of West Indian Literature (JWIL). Haar kritische werk heeft ook betrekking op populaire cultuur, specifiek voor Barbadiaanse expressie, zowel online als offline. Haar onderzoeksfocus omvat de kritische teksten van de Guyanese schrijver/theoreticus Wilson Harris en speculatieve fictie, met name uit het Caribisch gebied en de Afrikaanse culturele diaspora.

De link voor inzendingen voor de korteverhalenwedstrijd is vrijdag 16 september 2022 live gegaan en deelnemers hebben tot 20 januari 2023 om hun inzendingen in te dienen. Deze wedstrijd voor korte verhalen staat open voor alle personen uit de Caribische en Midden-Amerikaanse diaspora.