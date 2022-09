Surinaamse Militaire School ontvangt onderwijsmiddelen van Nederlandse Militaire School

Afgelopen vrijdag ontving de Surinaamse Militaire School een aantal goederen ter ondersteuning voor het lesgeven. De Nederlandse Adjudant Onderofficier (AOO) van Dijk schonk dit namens de Nederlandse Koninklijke Militaire School (KMS) aan de Commandant van de Surinaamse Militaire School Majoor Landveld.

Het betreft onderwijsmiddelen zoals flip-over standaarden en papier, whiteboards en markers, twee laptops en een pointer voor presentaties meldt de Nederlandse ambassade in Suriname.

AOO van Dijk was kort in Suriname, maar zijn twee collega’s van het Expertise Centrum Onderwijs Defensie (ECOD) zijn tot en met 12 oktober in het land om Surinaamse militaire instructeurs te ondersteunen in hun didactische vaardigheden voorafgaand aan een nieuwe onderofficiersopleiding van de Militaire school die begin oktober start.

De activiteiten zijn een tastbare invulling voortkomend uit een eerste verkenning in 2021 om te bezien waar de Nederlandse Defensie het Surinaams Nationaal Leger duurzaam kan ondersteunen, onder andere dus door de instructeurs te trainen om nog betere instructeurs te worden.