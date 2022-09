Spoedoverleg en afspraken om criminaliteit Brokopondo gebied hard aan te pakken

In verband met de reeks van berovingen in het achterland van Suriname, met name in het Brokopondo gebied, is er zondag een spoedoverleg geweest met de Directeur Operationele Diensten de commissaris van politie Isaacs. Op de vergadering zijn verschillende strategieën besproken om de criminaliteit te ontmoedigen en aan te pakken.

Een dag eerder, op zaterdag 17 september was het weer raak te Brokopondo. Een groep van vijf mannen gewapend met jachtgeweren en vuistvuurwapens, heeft automobilisten overvallen op klaarlichte dag. Volgens verklaring van de slachtoffers, werden zij onder schot gehouden terwijl zij op de weg in hun voertuig reden. Na de beroving zijn de verdachten richting de Afobakaweg opgerend.

Op de vergadering waren verschillende top-politiefunctionarissen van de onderzoek recherchere en opsporingsdiensten van het gewest aanwezig. Afgesproken is dat het zero tolerance beleid ook in het achterland zal worden voortgezet.

Analyse van de berovingsgevallen in het Brokopondo gebied, laat zien dat onder meer ruw goud bij haast alle gevallen worden buitgemaakt van de slachtoffers. De politie werkt met man en macht om deze zaken op te helderen en de verdachten in te rekenen.

“De criminaliteit in het achterland heeft zeker de aandacht van de politie en de samenleving zal merken dat de politie keihard zal optreden. Preventief als repressief is de politie voorbereid om de criminaliteit in het achterland aan te pakken”, zegt de woordvoerder van het Korps Politie Surinamer Milton Bisschop.