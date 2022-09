Roué Verveer zorgt voor ‘A Very Funny Christmas’

Twee jaar geleden was het zover. Vijf uitverkochte kerstshows zorgden ervoor dat hij dit elk jaar wel wilde doen. Helaas stond de theaterwereld een lange tijd stil, maar nu is het dan eindelijk tijd voor een vervolg; de A-MEE-ZING edition.

Kerst is de favoriete feestdag van veel Nederlanders, maar al helemaal van comedian Roué Verveer. Hij kan bijna niet wachten. ‘A Very Funny Christmas’ is een show die helemaal in het teken staat van kerst. Wat het publiek kan verwachten is ouderwetse gezelligheid verpakt in een heerlijke feel-good show vol met muziek, zang, comedy en een live band onder muzikale begeleiding van HAYP.

In deze A-MEE-ZING edition van ‘A Very Funny Christmas’ kan het publiek samen met Roué eindelijk ongegeneerd meezingen met alle favoriete kerstsongs! Uiteraard neemt de in Suriname geboren Roué het publiek met zijn humor ook mee langs de meest herkenbare en grappige situaties van het afgelopen jaar en alles wat met kerst te maken heeft. Een mooie manier om de kerstdagen in te luiden en zonder twijfel het ideale kerstcadeau!

‘A Very Funny Christmas’ A-MEE-ZING edition is in de volgende theaters te bezoeken:

21-12-2022 Oude Luxor Theater, Rotterdam

22-12-2022 Schouwburg het Park, Hoorn

23-12-2022 Kunstlinie, Almere

24-12-2022 Schouwburg Amstelveen

Kaarten zijn vanaf vandaag, 19 september, verkrijgbaar via de genoemde theaters.