Man dood langs de weg na door vrouw te zijn neergestoken

In een zijweg van de Rijsdijkweg in Suriname, is een man vanmorgen doodgestoken door een vrouw. De man ligt dood langs de weg zoals op onderstaande foto te zien is.

De vrouw is na de steekpartij gevlucht. Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plaatse. De omgeving wordt afgekamd in een poging de verdachte op te sporen.

De aanleiding voor de fatale steekpartij is niet bekend. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer vermoedelijk door zijn vrouw is gestoken en naar buiten is gerend om hulp te zoeken alwaar hij neerzeeg en is komen te overlijden.

Zijn vrouw zou het bos ingerend zijn met een fles grammoxonne. Volgens verklaring van de buren hadden de twee vanaf vanmorgen vroeg al ruzie.