Culturu.com verspreidt fake news over gospelartiest

Advocaat mr. Maureen Nibte heeft hard uitgehaald naar personen en websites die fake berichten verspreiden over gospelartiest Orveo Djoe. Op diverse Facebookpagina’s maar ook op de website culturu.com wordt een bericht gedeeld als zou de gospelzanger misbruikt zijn door gedetineerden.

De man werd aangehouden als verdachte in een seksueel misbruikzaak. Zijn advocaat Maureen Nibte spreekt het bericht, dat de zanger in de gevangenis misbruikt zou zijn door medegevangenen, pertinent tegen. Er is er niks en dan ook niks gebeurd met de meneer, zegt ze.

“Het is waarschijnlijk aan dovemansoren gezegd en deze fake berichten zullen helaas nooit stoppen, maar dit bericht is een grote en pertinente leugen!!” zegt Nibte geërgerd. Volgens haar was er familiebezoek en hij heeft ondermeer met zijn moeder en broer gesproken. “Er is met de heer Djoe niks gebeurd!” liet zij boos weten.

De website culturu. com deelde onderstaand bericht op haar site en op Facebook. Dit ondanks het feit dat bij media mensen al dagen bekend is dat het bericht dat over de gospelartiest verspreid wordt fake is.