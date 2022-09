Chuckie, Poke, Delany, Passion, Gio & Keizer en meer op BORGOE meets PARBO

Na uitverkochte edities in april en juni is BORGOE -meets- PARBO op zaterdag 15 oktober 2022 terug in de Maassilo Rotterdam met een speciale XL versie in vier area’s van de Maassilo. Ondermeer Chuckie, Poke, Delany, Gio & Keizer en Passion zijn van de partij. De full line-up is bekend en hieronder te zien. Check ook de aftermovie van de vorig keer hierboven.

AREA 1 – BORGOE

In de main area powered by BORGOE, wordt het weer super gezellig met een mix van de beste artiesten en DJ’s van dit moment, die een speciale show voor je zullen neerzetten op het grootste podium van de Maassilo.

Line-up: CHUCKIE, POKE, DELANY, LATU, JAYH MARTINA, SHANN, NAYLAMUSIQ, R-REWIND & MC D-JAY!

AREA 2 – hosted by VOLTAGE!

Ja, je leest het goed: op zaterdag 15 oktober ontvangen we de toppers van Voltage! Voltage is ‘RAW & UNCUT’ zonder poespas, tikkeltje ondeugend, een vleugje sexy maar toch net over het randje met een ware smeltkroes van diverse Caribische stijlen zoals Reggae, rubadub, dancehall, bubbeling, calypso, soca en zouk.

Line-up: KALIBWOY, DON JAMES, ANDY SAFADO, STEESKO, DAWN PANTY, VOLTAGE SOUND SYSTEM & MC SHOCKWAVE. Special set by CHUCKIE!

AREA 3 – PARBO hosted by PASSION

De derde area staat volledig in het teken van Suriname en Urban-Kawina! Met twee speciale sets van de heetste kawina formatie van dit moment: PASSION en twee Surinaamse top DJ’s. Het wordt weer Surinaams gezellig dus mis dit niet!

Line-up: PASSION, GIO & KEIZER, GILLY GONZALES, ANDY SAFADO, SHUG LA SHEEDA & MC LACO!

AREA 4 – FOOD & CHILL

Een Surinaams feestje zonder eten bestaat niet. En daarom kun je ook op deze editie genieten van al het lekkers van BOCA – Best of the Caribbean in de food & chill area.

Je ziet het: deze editie, die ook nog eens een opwarmer is voor Bakka’Na op 31 december, mag je absoluut niet missen! Dus begin al je maties alvast te melden en regel je kaarten vandaag nog hier via Eventbrite.

BORGOE meets PARBO Indoor Festival XL

Zaterdag 15 oktober 2022

23.00u – 05.00u

Maassilo Rotterdam

www.borgoeparty.nl