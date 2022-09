Bestuurster zet auto aan de kant na rook uit motorkamer

Een 39-jarige vrouw die zondag samen met haar schoonmoeder en twee kinderen in de auto reed over de Commissaris Weythingweg in Suriname, kreeg de schrik van haar leven toen ze plotseling rook uit de voorkant van de auto zag komen.

De vrouw reed in een Lexus over bovengenoemde weg komende vanuit de richting van Leiding 9 en gaande richting Bomaweg. Ter hoogte van het politiebureau 9a probeerde de bestuurster af te remmen, maar merkte op dat de remmen het niet deden.

Op dat zelfde moment zag ze rook uit de motorkamer komen. Ze zette het voertuig aan de kant en liet iedereen uitstappen. De motorkamer vloog toen in brand en de Surinaamse brandweer werd ingeschakeld.

De schade is beperkt gebleven tot brandschade aan de voorbumper en de motorkamer van het voertuig. Een sleepdienst was gewenst voor het wegslepen van het voertuig. De oorzaak van de brand is nog niet bekend