VIDEO: Dief rijdt weg met bromfiets van klant Red Apple

Een dief heeft vrijdagavond iets na 18.30 uur de bromfiets van een klant van Red Apple aan de Indira Gandhiweg in Suriname weggenomen. Hij reed weg op de gestolen bromfiets.

De benadeelde ging naar de zaak en parkeerde zijn bromfiets aan de voorkant. Hij liep toen naar binnen. Na enige tijd kwam hij uit de zaak, maar zag zijn rijtuig niet meer op de plaats waar hij die had geparkeerd.

Op camerabeelden van Red Apple is te zien hoe de verdachte op een rode Dayang bromfiets plaats neemt. Nadat hij opmerkt dat die op slot is, stapt hij ervan af en gaat hij op een bromfiets ernaast zitten. Hij kijkt om zich heen, aarzelt even en rijdt daarna ermee weg.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan het achterhalen van de bromfiets en de verdachte.

Bekijk hieronder een video van de diefstal.